Testo unico sul turismo approvate dalla Regione Toscana, Confcommercio: "Finalmente imprese al centro"

Confcommercio Toscana esprime piena soddisfazione per le modifiche al testo unico sul turismo approvate dalla Regione Toscana. “Finalmente si mettono al centro le imprese e si pone un argine all’amatorialità in un settore che per continuare a competere a livello internazionale ha estremo bisogno di contenuti professionali, all’altezza delle richieste del mercato”, commenta il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni.

“Aspettiamo comunque di leggere il testo definitivo per capirne meglio la portata – aggiunge Marinoni - anche su temi come quelli riguardanti le agenzie di viaggio e il turismo all’aria aperta, su cui abbiamo avuto lunghe interlocuzioni con la Regione trovandola sempre molto disponibile all’ascolto delle nostre istanze”.

“La norma va nella direzione di innovare il settore della ricettività in Toscana consentendo nuove opportunità per le imprese del settore, anche a livello di investimenti”, sottolinea il presidente di Federalberghi Toscana Daniele Barbetti, “Questo permetterà di elevare la qualità dei servizi offerti aumentando la soddisfazione dei clienti, quindi la loro disponibilità a fidelizzarsi e allungare i tempi di permanenza. Un meccanismo che, oltre a tradursi in una migliore competitività sui mercati internazionali, ci consentirà di aumentare la ricchezza prodotta sul territorio e di conseguenza l’occupazione”.

Da apprezzare poi, per Confcommercio e Federalberghi Toscana, “la volontà della Regione di declinare l’offerta secondo le nuove sensibilità del mercato, oltre a quella di spingere l’innovazione”.

Fra le altre novità di rilievo, Confcommercio Toscana segnala la possibilità per gli stabilimenti balneari di prolungare il periodo di attività oltre la stagione estiva per i trattamenti elioterapici e la talassoterapia: “servizi che saranno certamente apprezzati dai clienti e che avranno ottime ricadute sulle destinazioni della costa oltre che sul bilancio delle imprese e sull’occupazione”, conclude il direttore Franco Marinoni.

