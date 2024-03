Un defibrillatore per Pozzale, l'inaugurazione con Lions e Paeseinfesta

L'associazione Paeseinfesta e il Lions Club Empoli inaugura il defibrillatore pubblico dei giardini di Pozzale sabato 9 marzo alle 11 presso la sede di Paeseinfesta.

Durante il Natale 2023 le due associazioni hanno promosso insieme ai genitori della scuola primaria di Pozzale l’iniziativa “A Natale accendi il Cuore”, la quale ha ricevuto una splendida accoglienza da parte dei cittadini. Il DAE è stato acquistato con il fondamentale contributo del Lions Club Empoli, nella persona del presidente Eugenio Tinghi e del presidente di zona Damiano Bonifacio. L'Associazione Paeseinfesta durante l'iniziativa ha promosso un dono solidale - un portachiavi di legno a forma di cuore - che simboleggiava il sostegno all'iniziativa da ritirare nei negozi della frazione che hanno aderito, alla casa del popolo, in parrocchia, e al mercatino natalizio organizzato presso la sede di Paeseinfesta ai giardini del Pozzale in collaborazione con i genitori della scuola primaria.

Grazie quindi all'importante contributo delle associazioni coinvolte ma soprattutto grazie alla generosità dei cittadini è con grande orgoglio che siamo riusciti ad installare il defibrillatore automatico in teca termoregolata e disponibile 24h/24h in caso di emergenza all'interno dei frequentatissimi giardini di Pozzale. Un importante presidio in caso di arresto cardiaco destinato alla collettività e installato grazie alla generosità e l'impegno della collettività.

All’inaugurazione parteciperà, oltre ai citati, l'amministrazione comunale, le Pubbliche assistenze che si sono rese disponibili a organizzare in futuro una giornata di informazione all’uso del DAE e le altre associazioni di paese. L'invito è esteso a tutta la cittadinanza.