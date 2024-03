Use Gross, difesa indistruttibile contro le grandi

Difensivamente la partita più bella della stagione. Contro una squadra del valore di Gazzada (non bisogna farsi ingannare dai due punti con i quali è entrata nella seconda fase ma bisogna ricordare che ha chiuso quarta la prima in un girone forte del nord), l’Use Computer Gross ha spalancato la porta della seconda fase del campionato urlando tutta la propria voglia di vincere. Supportata da un pubblico sempre più ‘sesto uomo’ (mai nome fu più azzeccato), la squadra di Luca Valentino ha preso alla gola i lombardi senza mai mollare la presa nemmeno per un minuto e lasciandoli alla fine ad appena 45 punti. Ne è venuta fuori una gara bella ed intensa che ha anche fatto capire, se mai ce n’era bisogno, che le squadre che si pareranno di fronte ai biancorossi da qui alla fine sono davvero di un livello alto.

“Quando una partita con un simile avversario sembra facile – esordisce Luca Valentino – vuol dire che ci abbiamo meso tanto del nostro. Difensivamente i ragazzi si sono applicati su tutti i fronti spendendo tutte le energie che avevano. Tutti sapevano che avrebbero dovuto mettere intensità una volta in campo e tutti lo hanno fatto al meglio. Questo grande lavoro di squadra ci ha permesso poi di giocare leggeri in attacco”. Ci aspetta un girone difficile.

"Bisogna non guardare la classifica – prosegue – perché si rischia di essere poi tratti in errore. I ragazzi ne sono consapevoli e dobbiamo giocare partita per partita sfruttando le nostre caratteristiche e sapendo che troveremo sempre squadre di ottimo livello".

Però i dieci punti della Computer Gross non sono male. "Sì, questo fa sicuramente piacere anche se, per come sono fatto io, non mi rasserena. Dobbiamo lavorare duramente sempre e dare il massimo giorno dopo giorno senza guardare ad altro. Sapevamo che partire forte in questa fase era importante e ci siamo riusciti grazie anche al fatto che siamo finalmente riusciti a lavorare bene in settimana, senza problemi fisici. Ed in campo si è visto. E poi giocare con questo pubblico è davvero bello. A tutti i presenti va ancora il nostro grazie per il sostegno che ci hanno sempre dato".

Sabato, intanto, si parte per il Piemonte, destinazione Casale Monferrato. Con la voglia e la determinazione di sempre.