Volley Santa Croce, Kemas Lamipel Under 20 pronta per la Junior League

La Kemas Lamipel S. Croce parteciperà alla Del Monte Junior League, prestigiosa manifestazione organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A. Primo appuntamento, la gara di andata della sfida ad eliminazione diretta contro i pari età di Emma Villas Siena, match in programma questo giovedì, 7 marzo, ore 20.30, al Pala Parenti (arbitri Falaschi Alice, Scialpi Francesco).

Il torneo è riservato a formazioni Under 20, quindi nati dal 2004 in poi. Per quanto riguarda la fascia di società afferenti i campionati di A2 e A3 Credem Banca, risultano iscritte 11 formazioni: oltre ai Lupi, Diavoli Rosa Brugherio (testa di serie, in quanto finalista dello scorso anno), Consoli Sferc Brescia, Emma Villas Siena, BCC Tecbus Castellana Grotte, Consar Ravenna, Erm Group S. Giustino, Big Digital Bologna, Sieco Service Ortona, Personal Time S. Donà di Piave, Volley Prata di Pordenone.

Le prime due classificate tra queste andranno a misurarsi con i team di Superlega in una “Final Eight” prevista in ipotesi per fine maggio/inizio giugno.

Con i Diavoli Rosa che, come detto, sono già qualificati alla fase successive, le 10 compagini di A2/A3 si sfideranno, appunto, in gare di andata e ritorno con eventuale “golden set” al termine della seconda partita. Kemas Lamipel S. Croce ha avuto in sorte il derby toscano con Siena, mentre Bologna se la vedrà con Brescia, S. Donà con Prata, Ravenna con S. Giustino e Ortona con Castellana Grotte.

Le squadre vincenti, alle quali dovrà aggiungersi la testa di serie Brugherio, verranno suddivise in 2 gironi da 3 squadre ciascuno. I gironi prevederanno partite di sola andata (per un totale di 3 gare totali) e ogni squadra, quindi, ne disputerà 2 (una in casa e una in trasferta). Le squadre prime classificate di ciascun girone si qualificheranno alla Final Eight di Junior League.

Kemas Lamipel S. Croce presenterà la rosa che ha affrontato le fasi finali territoriali in Under 19 con l’aggiunta dello schiacciatore Nicolas Brucini e del centrale/opposto Niccolò Camarri. Allenatore, Alessandro Pagliai, supportato come sempre dallo staff tecnico di A2 e dallo scoutman Giacomo Finisini.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa