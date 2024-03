La Toscana torna a sorridere grazie al 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Poggio a Caiano, in provincia di Prato, è stato indovinato un 8 Doppio Oro da 20 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 735 milioni di euro in questo 2024.

Fonte: Ufficio Stampa