Addio a Mario Frosini, il cordoglio da Cerreto Guidi

“La notizia della scomparsa di Mario Frosini, presidente della sezione ANPI di Montelupo Fiorentino, mi rattrista profondamente. Dopo essere stato una figura di riferimento della lotta partigiana, aveva proseguito il suo impegno perché la memoria si mantenesse viva”.

Sono le parole del Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti che partecipa così al dolore per la morte dell’ultimo partigiano dell’Empolese/Valdelsa.

“Ricordo la sua costante presenza alle iniziative organizzate sul territorio, sia a quella che si tiene ogni anno a Stabbia, in occasione del tragico anniversario dell’Eccidio del Padule, sia a quella che si svolge per ricordare la Liberazione di Cerreto Guidi. In ognuno di questi momenti, ne rammento la voglia di trasmettere il messaggio del ricordo delle stragi nazifasciste, come occasione per riflettere sull’oggi e sul valore di costruire giorno dopo giorno una società che non ripeta quei drammatici errori che portarono al regime. Il vuoto che lascia deve essere riempito dal nostro impegno di cittadini ed istituzioni per educare i ragazzi, crescere con i valori di democrazia e libertà da difendere sempre. Sono vicina, anche a nome dell’Amministrazione comunale, alla famiglia e all’ANPI”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa