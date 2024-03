Aeroporti toscani, "il miglior febbraio di sempre": +14,7% rispetto al 2023

Il Sistema Aeroportuale Toscano ha registrato il miglior febbraio della sua storia, con oltre 443 mila passeggeri transitati, segnando un aumento del +14,7% rispetto al 2023. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla crescita sia dei movimenti totali dei voli (+8,4% su febbraio 2023) che del load factor (rapporto tra passeggeri trasportati e posti offerti), che ha registrato un incremento di circa 3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, passando dall'81,1% all'84,0%.

Nei primi due mesi del 2024, il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato i 903 mila passeggeri complessivi, con una crescita del +11,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

L'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha registrato un nuovo mese record, con oltre 192 mila passeggeri, segnando il miglior febbraio di sempre con una crescita del +32,2% rispetto al 2023. Questi risultati sono sostenuti dalla crescita dei movimenti totali dei voli (+22,5% rispetto al 2023) e dal load factor che ha raggiunto il 78,9% (+2,3 punti percentuali). Nel mese di febbraio, sia il traffico nazionale (+88,7%) che internazionale (+26,1%) sono in crescita rispetto al 2023. Nella classifica delle destinazioni preferite dai passeggeri dell'aeroporto di Firenze nel mese di febbraio 2024 troviamo Parigi, Londra, Amsterdam, Roma e Madrid. Complessivamente, nei primi due mesi del 2024, entrambi mesi record per l'aeroporto di Firenze, sono transitati 387 mila passeggeri, registrando una crescita del +32,3% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Passando all'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, nel mese di febbraio sono transitati oltre 250 mila passeggeri, registrando un incremento del +4,1% rispetto allo stesso mese del 2023, in netta ripresa rispetto al mese precedente di gennaio, in cui si era registrata una diminuzione del 4,1%. Il maggior load factor registrato a febbraio 2024 (+4,2 punti percentuali, pari all'88,3%) ha compensato ampiamente la diminuzione dei movimenti totali dei voli (-5,1%). Nel mese, il traffico passeggeri internazionale è in crescita (+12,6%) rispetto alla diminuzione (-10,7%) del traffico nazionale. Le destinazioni più apprezzate a febbraio 2024 sono state Tirana, Londra, Palermo, Parigi e Catania. Il traffico passeggeri totale dello scalo pisano nei primi due mesi dell’anno ha raggiunto oltre 516 mila passeggeri, in linea (-0,3%) con il traffico dello stesso periodo del 2023.

