Aggredito agente penitenziario a Sollicciano, il sindacato Uilpa: "Non abbiamo più parole"

È giunta da poco la notizia che ieri nel carcere di Firenze Sollicciano è avvenuta l'ennesima aggressione nei confronti di un agente di polizia penitenziaria.

Un detenuto di origine magrebina, già noto per la sua indole violenta, ha aggredito un agente che aveva evitato che lo stesso forzasse un cancello di sbarramento all’interno del reparto dove era rinchiuso e solo grazie al tempestivo intervento di altri operatori subito accorsi sul posto si è evitato che la situazione potesse ancora di più degenerare.

Il malcapitato operatore è stato costretto a ricorrere alle cure del vicino nosocomio di San Giovanni di Dio e ha riportato contusioni con alcuni giorni di prognosi.

A darne la notizia è Antonio Mautone, Segretario Generale Territoriale UIL PA Polizia Penitenziaria di Firenze, che aggiunge: "Adesso siamo davvero stanchi, non abbiamo più parole per denunciare quasi quotidianamente le continue aggressioni e violenze da parte dei detenuti verso il personale di Polizia Penitenziaria. Non riusciamo a comprendere come l’Amministrazione Penitenziaria non riesca a risolvere questa grave criticità che interessa tutti gli istituti penitenziari nazionali.

Ancora una volta il personale di Polizia Penitenziaria - conclude Mautone - ultimo baluardo della legalità all’interno degli istituti penitenziari è vittima di atti di violenza durante l’espletamento della propria attività lavorativa e non si può pensare che un operatore di Polizia Penitenziaria debba iniziare il proprio turno lavorativo e non sapere come ne uscirà a fine turno e se ne uscirà.

Infine rivolgiamo i nostri sinceri auguri di pronta guarigione al collega rimasto ferito nell’episodio, sperando che quello accaduto oggi sia l’ultimo evento violento da registrare all’interno della struttura fiorentina".