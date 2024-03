Al Circolo di Castelfranco laboratori gratuiti per bambine e bambini

Dal riciclo creativo all’educazione civica, alla scoperta del territorio, tutto attraverso il gioco.

Parte sabato 9 marzo “Il Circolo delle bambine e dei bambini”, un insieme di attività educative e laboratoriali rivolte ai bambini/e tra i 6 e i 12 anni, a partecipazione aperta e gratuita. Il progetto, pensato per favorire le competenze sociali dei partecipanti, si svolgerà il sabato mattina presso gli spazi del Circolo Casa del Popolo ApS di Castelfranco di Sotto grazie ai proventi della Sagra del Porcino e della Chianina 2023

L’iniziativa prevede l’organizzazione di laboratori creativi e attività ludico-educative, laboratori finalizzati all'educazione civica, al riciclo creativo, alla partecipazione democratica e alla cittadinanza attiva, attività motoria e giochi di gruppo. I bambini verranno portati anche a “scoprire” piazze, giardini e luoghi pubblici del territorio.

I bambini la mattina delle attività potranno iscriversi e successivamente partecipare alle attività proposte.

Le iscrizioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 9.30, effettuate le iscrizioni gli educatori dell’associazione illustreranno le attività e daranno il via ai laboratori che dureranno fino alle ore 12,00. I genitori dopo aver compilato il modulo di iscrizione potranno rimanere con i figli o venire a riprenderli dopo i laboratori.

“Quest’anno – afferma il presidente della Casa del Popolo di Castelfranco Salvatore Morena – insieme a tutti i volontari della Sagra della Chianina abbiamo deciso di investire una parte dei proventi per attività di carattere sociale a favore delle famiglie. E’ bellissimo pensare che l’impegno e la fatica di tanti volontari possa permettere di realizzare iniziative come queste. Le Case del Popolo sono da sempre centri culturale e ricreativi costruite per la realizzazione di iniziative artistiche e culturali delle persone. Tutte le attività saranno gratuite ed ogni sabato mattina le famiglie potranno lasciare i propri figli a educatori formati e competenti. Pensiamo sia un’iniziativa molto utile a sostegno delle famiglie”.

Il calendario delle attività



Il calendario include varie tematiche e propone ogni settimana una diversa attività educativa.

Le attività partiranno il 9 aprile con i laboratori sul riciclo creativo dei materiali. Il primo appuntamento sarà dedicato a "Creiamo insieme i nostri giochi", per poi proseguire il sabato successivo con "Creiamo insieme giochi di gruppo" (16 marzo), "Costruiamo insieme strumenti musicali" (23 marzo) e "Creiamo insieme il nostro piccolo orto" (6 aprile).

La seconda tranche di attività sarà dedicata all'"Educazione civica" dal 13 aprile al 4 maggio. Si parte con l'incontro "Impariamo a differenziare i rifiuti giocando" (13 aprile), per continuare con "Cosa fare in caso di pericolo" (20 aprile), "Come comportarsi per la strada" (27 aprile), "Piazze, giardini e luoghi del territorio" (4 maggio) e “Impariamo a fare i cittadini” (11 maggio).

La terza tematica degli incontri s'intitola "Mi muovo, mi diverto e cresco", dal 18 maggio all’8 giugno, dove si alterneranno tornei, giochi di gruppo e giochi di una volta.

INFO la.ruzzola.associazione@gmail.com | cell. 348 2693282

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa