Associazioni in ospedale a supporto dei cittadini: il nuovo "Punto Unico" di Pistoia

Non solo informazioni ma anche accoglienza e stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria per migliorare e semplificare ulteriormente i percorsi assistenziali. È questa, in sintesi, la mission del “Punto Unico” dell’Ospedale di Pistoia che si mette nuovamente a disposizione della cittadinanza nella nuova sede, sempre al piano terra, ma collocata davanti al Cup.

Nei nuovi locali, messi a disposizione dalla direzione sanitaria del presidio ospedaliero, diretta dalla dottoressa Lucilla Di Renzo, le Associazioni di Volontariato, che compongono il Comitato di Partecipazione (CDP) della Società della Salute pistoiese, di cui è coordinatrice Daniela Morandi, si alternano, quotidianamente, con un’apertura, dal lunedì al sabato mattina, per dare supporto alla cittadinanza e ai pazienti.

“Il nostro intento è quello di far conoscere meglio i servizi in generale e quelli specifici inerenti le patologie dei pazienti, e aiutare i cittadini nelle loro eventuali difficoltà che potrebbero incontrare nella ordinaria fruibilità del loro percorso sanitario. Alcune Associazioni, inoltre, hanno anche un canale diretto con i reparti e i professionisti, sempre nell’ottica dell’acquisizione delle informazioni e per facilitare i percorsi stessi. Ringraziamo la direzione sanitaria dell’ospedale per questa opportunità e per l’attenzione dimostrata nell'interesse della comunità– ha evidenziato Morandi.

“Si tratta di un’esperienza decennale, - ha aggiunto Di Renzo - una delle prime in Toscana: il Punto Unico fu, infatti, aperto nel 2014 e rappresenta ancora oggi un importante valore aggiunto per il nostro Ospedale svolgendo una funzione di relazione e informazione con l’utenza che va ad integrarsi a quelle già svolte dalla nostra Azienda Sanitaria, per facilitare l’accesso alla prestazioni e per una migliore conoscenza dei servizi. Ho accolto con grande spirito collaborativo la presenza quotidiana dei Volontari e li ringrazio per il loro contributo concreto”.

Sono 35 le Associazioni di Volontariato accreditate al CDP e alcune di esse (per il momento una decina) hanno riconfermato la propria disponibilità nel riaprire il “Punto Unico” al San Jacopo.

Stamattina all’apertura della nuova sede erano presenti anche il direttore della struttura operativa complessa gestione infermieristica di Pistoia dottor Paolo Cellini e il dirigente delle professioni sanitarie dottor Fabio Pronti, i quali si sono uniti ai ringraziamenti della dottoressa Di Renzo in quanto attraverso il "Punto Unico" si rafforzeranno le informazioni per i cittadini anche sui percorsi a carattere infermieristico, ed in particolare quelli che riguardano la continuità ospedale-territorio".

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa