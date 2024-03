Convegno Fidapa su salute e sicurezza sul lavoro a Empoli

“Il valore delle differenze: il genere nella salute e sicurezza sul lavoro” è il titolo del convegno nazionale, promosso dalla sezione empolese Fidapa BPW Italy, in collaborazione con Fondazione RIGEL (Rispetto Inclusione Genere Etica Lavoro), in programma sabato 16 marzo 2024, alle ore 9.30, nell’Auditorium Sesa, in via Piovola n. 138, a Empoli.

L’evento, patrocinato dal Comune di Empoli e condiviso con AAEV (Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa), prevede i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, della sindaca di Empoli Brenda Barnini e della presidente Adiacent-Gruppo Sesa, Paola Castellacci.

Introduce i lavori la presidente della Fidapa - Sezione di Empoli, Lucia Ceccanti. Sono previsti gli interventi di: Antonella Ninci, avvocata, presidente Fondazione Rigel, presidente CUG Inail (“Inclusione e equità: le disuguaglianze di genere nella salute e sicurezza sul lavoro”); Laura Calafà, professoressa ordinaria del diritto del lavoro dell’Università di Verona (“La prevenzione delle molestie e della violenza nei luoghi di lavoro dopo la Convenzione ILO 190”); Rudy Foddis, professore ordinario di medicina del lavoro dell’Università di Pisa (“Tra teoria e pratica: strumenti e soluzioni per valutare i rischi con una prospettiva di genere”); Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di coordinamento Regionale salute e medicina di genere (“Genere e salute: sfide emergenti, proposte e soluzioni della medicina di genere”); Rossella Orlandi, direttore generale della Fondazione RIGEL, già dirigente generale dell’Agenzia delle entrate.

Modera la tavola rotonda Oriana Calabresi, magistrata, co-coordinatrice della Rete Nazionale dei CUG. Coordina i lavori Maria Cira d’Antuono, avvocata, socia Fidapa BPW Italy sezione di Empoli. Conclude

Beatrice Vanzo della Fidapa Bpw Italy, responsabile Task Force Nazionale “Parità di genere nel lavoro”.

Per partecipare è necessario prenotarsi, fino a esaurimento posti, scrivendo all’indirizzo email segreteriafidapaempoli@gmail.com

Fonte: Fidapa Empoli