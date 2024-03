Diga di Sammontana, una risorsa contro alluvioni e siccità a Montelupo

Il Contratto di Fiume Pesa volge al termine con l'attuale assetto, in vista del rinnovo delle amministrazioni comunali che lo compongono. Per questo oggi si è tenuta una giornata di studi dedicata alla risorsa idrica nel contesto dell'emergenza climatica a Montelupo. Alla Villa di Salingrosso, affacciata alla diga rinnovata con lavori da oltre 2,5 milioni di euro, si è tenuto un incontro con esperti, amministratori, politici del territorio.

La diga è stata ceduta nelle mani del Comune, evitando un ripristino dello stato precedente la creazione del lago artificiale. Questo perché il territorio della Val di Pesa ha un bisogno enorme di opere di regimazione e gestione dell'acqua. In occasione di eventi come l'alluvione del 2 novembre scorso (chiamata dagli esperti 'flash flood', perché in poche ore mette in crisi il reticolo minore), un invaso di questo tipo riesce a mettere in sicurezza le zone abitate e industriali.

La Pesa è stato un campo di prova per il Consorzio di Bonifica locale per sperimentare soluzioni di invasi che poi potranno essere applicate a Firenze, Prato e Pistoia.

"Nel caso specifico, questa diga permette il rilascio di acqua graduale a valle, e nel caso in cui ci fosse una quantità enorme di pioggia da gestire, verrebbero allagati i campi lontani dall'area industriale di Castelluccio e de Le Pratella. In vista dell'estate inoltre permette il rilascio graduale di acqua nel reticolo minore, aiutando a preservare il 'deflusso minimo vitale' per i piccoli pesci che vi abitano e che rischiano di morire nelle pozze in evaporazione", spiega l'assessore Lorenzo Nesi.

"Il Chianti Fiorentino per anni ha prelevato dalla Pesa, lasciando la valle in difficoltà. Da tempo però è cambiato questo pensiero, si punta a preservare l'ecosistema e con il lago di Bilancino e l'impianto dell'Anconella oggi la Pesa viene toccata solo in minima parte dal prelievo dei pozzi locali", spiega il consigliere regionale Massimiliano Pescini, ex sindaco di San Casciano in Val di Pesa.

Elia Billero