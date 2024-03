Entro l'estate lavori per il nuovo Parco scientifico tecnologico del Sant'Anna a San Giuliano Terme

Conto alla rovescia per la posa della prima pietra, entro l’estate, del nuovo Parco scientifico tecnologico della Scuola Superiore Sant’Anna in San Giuliano Terme, a breve distanza dalla sede centrale e storica di Pisa, lungo un asse stradale che, dal centro della città, si dirige verso l’ospedale di Cisanello e che ospita già anche le sedi dell’Istituto TeCIP (Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Fotonica) della Scuola Superiore Sant'Anna, del CNR, della Fondazione Monasterio, del Dipartimento di chimica dell’Università di Pisa. Oggi, mercoledì 6 marzo, è arrivata a conclusione la gara per il partenariato pubblico privato, con la firma del contratto di concessione per la progettazione esecutiva, affidata allo studio di architettura Lombardini 22, per la realizzazione e per la gestione operativa di durata ventennale dei primi quattro edifici del nuovo campus.

Il contratto è stato sottoscritto con il partner dell’operazione di partenariato pubblico privato a iniziativa privata, il raggruppamento di imprese coordinato da Icop Spa, azienda di Udine nota nel mondo delle costruzioni. I primi quattro edifici realizzati accoglieranno le attività di ricerca, di didattica e di trasferimento tecnologico delle Scienze Sperimentali (Ingegneria, Medicina, Scienze Agrarie e Biotecnologie), e un centro servizi con un grande auditorium.

L’inizio dei lavori è previsto entro l'estate e prevede la realizzazione dei quattro edifici, sul totale dei sette previsti dal “progetto guida” (masterplan), in 27 mesi complessivi. Il progetto complessivo del nuovo campus, che prevede contributi rilevanti da parte del Ministero dell’università e della ricerca e della Regione Toscana, prevede investimenti per 52,5 milioni di euro e un valore complessivo della concessione al partner privato, comprendente anche il costo dei servizi di gestione e manutenzione per 20 anni, pari a circa 118,5 milioni di euro.