La ripartenza di LiberiTutti Live con Simone Ursi

La musica live è tornata a suonare nei nuovissimi studi di Radio Lady. Il cantautore fiorentino Simone Ursi ha inaugurato la nuova stagione di Liberi Tutti Live, la rubrica di Liberi Tutti che dà spazio ai musicisti di zona o di passaggio.

Simone ci ha raccontato la sua esperienza, il processo creativo e i progetti peer la sua musica, in bilico tra sonorità dolci e ricerca espressiva, ma anche con l'intenzione di esplorare sonorità differenti e, perché no, lontane dalla sua zona di comfort espressiva. Oltre a farci ascoltare il suo ultimo singolo "Il senso di ogni cosa" e "Coffee in Shampoo", si esibito live con il suo ukulele, che ben si sposa con le sue sonorità.