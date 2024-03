Pony cieco da un occhio trovato per strada a Livorno

Nei giorni scorsi, in zona Monterotondo, è stato segnalato un pony che vagava per strada. Gli agenti della Polizia Municipale di Livorno, prontamente intervenuti, hanno messo in sicurezza l’animale e hanno iniziato le ricerche per risalire ai proprietari.

La situazione si è presto chiarita: il dolcissimo cavallino, cieco da un occhio, durante le operazioni di pulizia si era allontanato dalla sua stalla, distante pochissimi metri dal luogo del ritrovo.

La pattuglia lo ha così riaccompagnato a casa, dove ha potuto riprendere la sua apprezzata “attività” nel campo della pet therapy.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa