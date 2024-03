RCR Cristalleria Italiana trionfa con i bicchieri TIKI ad Ambiente

RCR Cristalleria Italiana, l’azienda leader nel mondo dell’arredo tavola, del mixology, della degustazione e dell’arredo casa in vetro sonoro superiore, annuncia la prestigiosa vittoria dei suoi esclusivi bicchieri TIKI per il “Tableware International Award of Excellence 2024” nella categoria “Casual Glassware”. Questo riconoscimento è un tributo alla dedizione, all’innovazione e alla passione che contraddistinguono da sempre l’azienda.

La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 28 gennaio presso l’ Horeca Academy in occasione della fiera Ambiente Messe Frankfurt, l’evento che mette in scena gli stili di vita di oggi e di domani, un’occasione unica per celebrare l’eccellenza nel settore. Questo riconoscimento conferma l’impegno costante di RCR nel superare i propri limiti e raggiungere standard elevati nel design e nella qualità.

I bicchieri TIKI, nei due modelli Etruria e Sardinia, si sono affermati tra oltre 200 candidature, dimostrando il loro eccezionale design, la funzionalità distintiva unita ad un’estetica unica. La giuria ha riconosciuto la loro originalità e il loro impatto nel panorama del Mixology, premiando l’abilità di RCR nel creare prodotti che combinano stile e praticità.

Tableware International, rivista inglese leader nel settore HORECA e dell’arredo tavola, ha riconosciuto l’innovazione di RCR contribuendo a consolidare la reputazione globale dell’azienda.

"Questo prestigioso premio è un attestato alla passione, alla dedizione e al talento di tutto il team RCR”, commenta Roberto Pierucci, Amministratore Delegato di RCR. “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento. Continueremo ad impegnarci nel migliorare la performance, l'estetica e il design della nostra offerta, perché crediamo che la qualità dei nostri prodotti sia la migliore forma di rispetto per i consumatori"

Già vincitori nel 2021 con la collezione ETNA nella categoria “Hospitality Glassware”, RCR dimostra ancora una volta la sua costante ricerca di eccellenza. Nel 2022, i bicchieri Stack hanno raggiunto la fase finale nella categoria Barware, consolidando la posizione di RCR come punto di riferimento nel mondo dell’arredo tavola.

Alla base di tutto questo, un team di persone mosse da grande passione, entusiasmo e impegno con uno sguardo rivolto sempre al mercato, ai consumatori e al futuro!

RCR Cristalleria Italiana nata nel 1967 è l’azienda leader nel mondo dell’arredo tavola, del mixology, della degustazione e dell’arredo casa in vetro sonoro superiore. Un marchio 100% Made in Italy che pone la qualità al centro di ogni sua attività.

RCR rappresenta il design italiano, tutti i prodotti sono infatti studiati, progettati e realizzati nel suo unico centro produttivo immerso nel cuore della Toscana, in Colle di Val D’Elsa, un’area CO2 Neutral certificata dal Siena Carbon Free (www.carbonneutralsiena.it), risultato per cui RCR è stata premiata dalla Provincia di Siena già nel 2015 per il suo contributo al raggiungimento di tale obiettivo.

Tutti i prodotti RCR sono realizzati in Luxion®, un vetro sonoro superiore brevettato, concepito nel pieno rispetto dell’ambiente e 100% riciclabile, utilizzando forni di fusione elettrici.

Fonte: Ufficio Stampa