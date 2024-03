Riqualificazione via degli Orti a Empoli, una settimana di lavori: cambia la viabilità

Domani, mercoledì 7 marzo e fino al 15 marzo 2024, escluso i giorni festivi, prenderanno avvio i lavori di manutenzione del manto stradale di via degli Orti. Un intervento atteso di riqualificazione che migliorerà il livello di sicurezza per i tutti i cittadini. I lavori sono stati affidati per un importo di 92.857,29 euro alla ditta Società Ing. Magnani srl con sede a Lamporecchio.

Pertanto si rendono necessarie alcune modifiche temporanee al transito fino alla conclusione dei lavori: per raggiungere via delle Antiche Mura e via Chiassatelle, percorso alternativo da via Cellini.

NEL DETTAGLIO – Con ordinanza 113 del giorno 5 marzo 2024, in via degli Orti, nel tratto compreso fra piazza San Rocco e via delle Antiche Mura, dalle 8 alle 18 nel periodo compreso dal giorno 7 marzo 2024 al giorno 15 marzo 2024 ad esclusione dei giorni festivi e comunque fino a fine lavori, è stato disposto il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, per il tempo strettamente necessario alle realizzazione dell’attività, secondo le varie fasi di avanzamento lavori.

Le disposizioni di cui sopra non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta e la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

"Come amministrazione siamo molto soddisfatti dell’avvio di questi lavori molto importanti e attesi dalla cittadinanza - sottolinea l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci -. Si tratta di un intervento di rifacimento completo che interesserà la pavimentazione di via degli Orti, migliorando così il livello di sicurezza stradale e restituendo un maggiore decoro a una strada del centro storico".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa