Tre punti d’oro per la Cerretese in Serie D

Continua a vincere la Cerretese e continua a mantenere saldo il secondo posto in classifica, visto che anche le tre rivali per i playoff hanno ottenuto tre punti.

La trasferta di S. Mauro a Signa sulla carta si prospettava molto complicata, visto il quinto posto in classifica delle locali ed il fattore casa sempre importante per Sorms.

Dopo un primo set vinto senza grossi patemi nel secondo le biancoverdi hanno subìto il prepotente ritorno delle avversarie che in certi frangenti sono sembrate inarrestabili. Terzo e quarto set sono iniziati all’insegna dell’equilibrio ma in entrambi la Cerretese ha trovato poi la forza e la lucidità per staccare le avversarie.

Il commento di Coach Angiolini “E’ stata una gara difficile perché loro sono una squadra tosta e siamo usciti con tre punti grazie all’atteggiamento giusto avuto nei momenti complicati del match su un campo su cui molte squadre troveranno difficoltà.”

Molto positivo il fatto che tutte le 14 convocate abbiano trovato spazio in campo, a dimostrazione che c’è e ci sarà bisogno di tutte le ragazze fino a fine campionato.

Prossimo appuntamento sabato 9 marzo alle 21 a Cerreto Guidi, big match contro Prato che vale una fetta di qualificazione ai playoff.

Sorms – Ca.Ma. Cerretese 1-3 (18-25, 25-18, 21-25, 17-25)

Il Tabellino: Bandecchi (2), Bargagli, Berlincioni (L2), Bertagni (2), Bicci (9), Brotini, Casini, Cioni (L1), Iacopini (8), Innocenti (2), Lupi (17), Maranghi, Marradi (1) (K), Nuti, Raho (1), Saladino (13).



Classifica Serie D Girone B: San Miniato 46, Cerretese 44, Bottegone 42, Prato 42, Nottolini 32, Sorms 29, Buggiano 23, Porcari 22, Libertas System 19, Pantera Lucca 19, Volley Art 17, Empoli 10, Montelupo 9, Colle 0.

Fonte: Polisportiva Dilettantistica Cerretese Pallavolo