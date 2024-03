A Certaldo una nuova area attrezzata per l'attività sportiva

Oggi, giovedì 7 marzo, è stata inaugurata la nuova area attrezzata per l'attività sportiva all'aria aperta nel parco Enrico Berlinguer a Certaldo. Questa nuova zona è il risultato di un progetto ambizioso che mira a promuovere lo sport e il benessere fisico tra i cittadini. Erano presenti il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini, le assessore Benedetta Bagni e Clara Conforti, il consigliere Lido Orsi e Roberto Razzanelli, presidente dell’Associazione Polisportiva Pallavolo Certaldo, a cui è stata assegnata la gestione dell’area secondo una convenzione con l’Amministrazione.

L’iniziativa è stata definita dal primo cittadino “una nuova opportunità per Certaldo, il potenziamento di un'area verde ma con uno sguardo dedicato allo sport e ai tanti sportivi del territorio che si allenano per le nostre strade e le nostre piste ciclabili”. “Da oggi – ha aggiunto - i cittadini trovano un'area attrezzata per fare esercizio fisico controllata, monitorata e seguita dalla Polisportiva. Credo che questa sia un'occasione importante, una novità che mancava a Certaldo e anche un primo passo, perché, se l'area funziona, potranno essere installate in futuro anche altre attrezzature".

“Siamo felici di poter gestire questo spazio pubblico – ha dichiarato Roberto Razzanelli -. Dedicheremo le nostre risorse di volontari per la manutenzione degli attrezzi, cercando di dare assistenza a tutti i cittadini che vogliono usufruire di questo spazio. Metteremo ben visibili gli orari in cui siamo presenti per aiutare la cittadinanza, affinché l'area sia fruibile per tutti”.

L'area attrezzata è stata progettata per accogliere una vasta gamma di attività sportive, con strutture fisse per lo svolgimento di esercizi fitness a corpo libero e con l'ausilio di attrezzature specifiche e polivalenti. Tra le attrezzature disponibili ci sono step, biciclette per braccia e gambe, barre per pull-up e push-up, spalliera, panca per tricipiti e un circuito per il corpo libero. La capacità dell'area permette lo svolgimento di attività fino a 24 utilizzatori contemporaneamente, garantendo così un ambiente dinamico e vivace per gli appassionati di sport.

L'illuminazione dell'area consente inoltre l'utilizzo delle attrezzature sportive anche durante le ore serali, ampliando così le opportunità per la comunità di godere di uno spazio dedicato al benessere fisico e al divertimento all'aria aperta.

Questo progetto, finanziato congiuntamente da Sport e Salute S.p.A. e A.N.C.I., rappresenta un importante investimento nell'infrastruttura sportiva di Certaldo e conferma l'impegno dell’Amministrazione nel promuovere uno stile di vita attivo e sano tra i propri cittadini.

L'area attrezzata per l'attività sportiva all'aperto a Certaldo è ora ufficialmente aperta al pubblico e pronta ad accogliere sportivi di tutte le età e livelli di abilità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa