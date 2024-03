Bus e strutture turistiche, camper, musei e piste ciclabili: le proposte di Piu Certaldo per Cellini Sindaco

Leggiamo con stupore ed incredulità l’analisi di Cucini, sindaco uscente del comune di Certaldo. Sono decenni che Certaldo manifesta la necessità di parcheggi per bus turistici, necessità a cui si è timidamente risposto con l’individuazione di pochi stalli a macchia di leopardo spesso ritrattati dopo pochi mesi. Palazzo pretorio è una ferita ancora aperta, affrontiamo con dolore la questione. Ci riferiamo alla conclusione dei lavori a Palazzo Pretorio. Ci appare strumentale, da parte del Sindaco uscente, porre certi temi sul tavolo della discussione oggi, in piena campagna elettorale. Il dubbio resta: perché non sono stati fatti prima alcuni investimenti? Che senso ha rimandarli da anni e sbandierarli a 90 giorni dalla tornata elettorale? Il tutto ci appare fortemente demagogico.

La lista civica “PIU CERTALDO” lavora da mesi ad una serie di proposte concrete, che diano risposte immediate alle esigenze del territorio, procediamo con ordine

Bus turistici e camper

Da anni il Comune di Certaldo porta avanti un percorso e una vocazione che lo vede qualificarsi come importante meta turistica. Un impegno importante sul quale occorre aumentare gli sforzi per aumentare la visibilità e fruibilità dello stesso paese di Certaldo. Il tema dei bus e i camper non rappresentano però una novità che si è palesata improvvisamente ma una necessità consolidata nel tempo che non ha portato a rilevanti cambiamenti, se si esclude lo spostamento dell’area camper da piazza dei Macelli nel viale Fabiani (parcheggio rotatoria Giappone). Occorre riflettere ed intervenire sulle informazioni che arrivano ai conducenti dei bus ed installare una cartellonistica adeguata. È impensabile, dopo il riassetto della viabilità, parlare di parcheggi turistici a ridosso del centro, è già critica la situazione parcheggi per attività e residenti. Occorre quindi individuare nelle aree periferiche aree di sosta, pensiamo ad esempio allo spazio verde a ridosso della villa di Canonica, quello di via Tozzi e in zona bassetto in Via Genova, queste zone una volta attrezzate per la sosta, andranno servite con un TPL adeguato, stiamo infatti pensando di introdurre, una volta al governo del paese, la Gratuità della circolare urbana. Il potenziamento del trasporto pubblico locale assieme alla gratuità della circolare urbana, sono una risposta seria alle esigenze di alleggerire il traffico di attraversamento, in linea con i principi di mobilità sostenibile.

Soste e pernottamento

I pernottamenti turistici sul Comune di Certaldo sono un obiettivo del quale si parla da anni, soprattutto sulla necessità di aumentarne la permanenza, inteso come numero di notti. La riflessione da fare, oltre alle idee da mettere in campo, con il coinvolgimento degli operatori del settore, è ribadire il fatto che non vi sono sufficienti posti letto nel nostro territorio per rispondere anche a quella che potrebbe essere la richiesta. Occorre quindi individuare zone idonee per favorire le iniziative private in ambito ricettivo (ostelli, campeggi, agriturismi, ecc.)

Palazzo Pretorio - audioguida

I lavori di risanamento delle diversità progettuali perpetuate dal negli anni scorsi devono concludersi il prima possibile. Con la completa riapertura del borgo sarà necessario lavorare per il completamento dell’illuminazione artistica nel Borgo di Certaldo Alto, completamento del sistema di riqualificazione di illuminazione del museo di Palazzo Pretorio e della chiesa di SS. Tommaso e Prospero. Una volta completati tali lavori occorrerà riportare il prezzo del biglietto del sistema museale a quelli che erano i valori prima del 2015, nel rispetto di una offerta culturale e storica che dovrà crescere con contenuti e servizi, sui quali aumenteremo la sinergia con la Pro Loco. Per quanto riguarda l’audioguida del sistema museale va lodato ed apprezzato l’impegno di chi sta dando vita a tale servizio, da Casa Boccaccio fino al museo di arte sacra, ma la nostra deve essere una visione unitaria. E’ necessario realizzare una sola audio guida che possa permettere al turista e visitatore di potersi immergere in un ‘viaggio’ di parole guidato da una voce narrante, in base al percorso che deciderà di affrontare e a dove si troverà. Una audio guida da realizzare in doppia lingua: italiano e inglese, sperando in futuro di ampliare le lingue per la presenza di ulteriori nazionalità sul territorio.

E-bike - piste ciclabili

Il fatto che privati abbiano dato vita ad iniziative che possano promuovere questo tipo di turismo e sostegno al territorio è lodevole ma anche in questo caso occorre riunire tutti i soggetti del territorio che hanno attività ricettive per capire la richiesta e le potenzialità che questo servizio potrebbe esprimere negli anni avvenire. L’immobile di piazza Masini deve arrivare velocemente nella disponibilità dell’amministrazione comunale, così da essere, prima ancora di diventare una destinazione, un presidio sul territorio. Qui potrebbero trovare spazio biciclette elettriche da noleggiare, così da offrire a turisti e cittadini un punto di riferimento nel centro del paese. Da troppi anni si parla di trattative sulle quali siamo certi che vi possano essere difficoltà ma che allo stesso tempo richiedono adesso concretezza sui tempi e sul futuro uso. Le previsioni del PUMS su piste ciclabili e viabilità sostenibile si sono arenate per lasciare spazio alle opere del centro cittadino, occorrerà riprendere in mano i progetti per integrare la dotazione di percorsi ciclo pedonali, che da una parte integrino la viabilità esistente e dall’altra valorizzino le campagne e le aree verdi di cui il nostro territorio è ricco.

Lista Civica Piu Certaldo per Pardo Cellini Sindaco