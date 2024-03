Dieci anni senza Daniele Gallerini: una messa-ricordo a Fibbiana

I familiari di Daniele Gallerini ricordano il 43enne di Fibbiana. Era il 7 marzo 2014 quando se ne andò a causa di una malattia. Daniele lavorava alla Coop di Montelupo, era molto conosciuto. La sua passione era la musica, nel tempo libero era dj amatoriale.

"10 anni senza di te Dany. Ognuno di noi ha inciso sul cuore una data e l’ora esatta in cui la nostra vita è per sempre cambiata. Quel giorno mentre a te venivano donate delle splendide ali se ne è andata una parte di me. In due pezzi si è spezzato il mio cuore, un pezzo a te,uno a me. Ricordi di te e della nostra vita a tenermi compagnia, la mia vita in qualche modo va avanti… Non c’è un solo giorno in cui il mio cuore non pronunci il tuo nome Dany, ed io ce la sto mettendo tutta ma sai, a volte è cosi difficile senza di te, mi manchi fratello mio. Fin quando alle nostre anime non sarà concessa la ricongiunzione, il mio rimarrà un povero cuore spezzato" scrive la sorella a nome dei familiari.

Sabato 9 Marzo alle 18 nella Chiesa di Fibbiana ci sarà una Santa Messa in memoria di Daniele a 10 anni dalla sua scomparsa.