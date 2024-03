Fermo in autostrada senza carburante, ruba il carroattrezzi: denunciato 20enne

Aveva finito il gasolio del suo autocarro e per due volte è stato soccorso in autostrada. La seconda volta ha rubato direttamente il carroattrezzi con il suo veicolo ancora agganciato. La scena da film è avvenuta in A1, nel tratto aretino prima di Valdichiana in carreggiata nord. La polizia di Arezzo e la polstrada di Battifolle è intervenuta nell'inseguimento. Il primo intervento è avvenuto alle 3 di notte, quando l'autocarro è stato notato fermo in corsia di emergenza con le luci spente. Il conducente, un ventenne, sosteneva di aver terminato il carburante. Così il carroattrezzi lo ha trainato fuori dall'autostrada. Poche ore dopo è giunta un'analoga segnalazione poco più a nord. I poliziotti hanno trovato lo stesso veicolo soccorso poco prima di nuovo fermo, sempre senza carburante, sempre in corsia di emergenza e sempre condotto dallo stesso giovane. E allora è avvenuto il furto. Una volta raggiunto è stato denunciato per furto aggravato. Il veicolo che guidava, ancora senza carburante, è stato sequestrato. Non si esclude che il furto possa essere stato pensato e realizzato appositamente, forse su commissione.