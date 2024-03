Festa della Donna, il Consiglio regionale premia Eleonora Gallerini per il Centro Lilith

“8 marzo La forza delle donne”, storie di protagonismo femminile in Toscana. È questo il titolo dell’evento, organizzato dal Consiglio regionale, che si terrà domani, venerdì 8 marzo alle 14,30, nella sala delle Feste di Palazzo Bastogi (via Cavour 18, Firenze), in occasione della giornata internazionale della donna, durante il quale saranno premiate undici storie, esperienze ed eccellenze al femminile.

Dopo i saluti del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e della presidente della commissione regionale Pari opportunità, Francesca Basanieri, saranno premiate Albiera Antinori, imprenditrice; Eleonora Gallerini per il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli; Ilenia Garofalo, miss coraggio 2023; Veronica Conca, medica; Sandy Iannella, allenatrice di calcio; Maria De Lourde Quinonez Montano, campionessa di atletica master 45; Ekaterina Antropova, pallavolista; Sara Barsotti, vulcanologa; Elda Ferrucci Agostini, imprenditrice; Daniela Vullo, ricercatrice; Cecilia Rabassi Tessieri, Maître Chocolatier.

