Domenica 3 aprile si sono tenute a Piombino le qualificazioni per il Campionato Italiano a cui ha partecipato l’ASD Judo Kodokan Empoli con Gherardo Lippi, nella categoria Juniores (-73 kg). Lippi si è esibito in una grande performance, sbaragliando gli avversari e qualificandosi al primo posto. In virtù di tale risultato, Lippi disputerà il Campionato Italiano che si terrà il prossimo 16 marzo a Leinì (Torino).