Interzona Under 19 femminile, ancora una sconfitta per l'Use Scotti Rosa contro le Basketball Sisters

Sono le emiliane della Basketball Sisters ad avanzare nell’Interzona Under 19 femminile. Dopo il ko al pala Sammontana, l’Use Scotti Rosa ha perso anche il ritorno a Modena per 82-63, un successo che conferma l’indubbio valore delle avversarie che hanno vinto con merito. Ancora una volta la squadra di coach Scano ha pagato il cattivo approccio alla partita (28-11) ed a quel punto, nonostante la buona prestazione, non è più riuscita a rimontare. Ora la squadra disputerà la coppa Toscana ma, prima di dare il via alla nuova avventura, il tecnico commenta il doppio confronto.

“Sapevamo di affrontare una squadra molto forte – spiega Scano - costruita per arrivare alle finali nazionali e che ha meritato il passaggio del turno. Da parte nostra il doppio confronto è stato molto utile anzitutto per le ragazze che hanno fatto un’importante e bella esperienza e poi anche per farci capire che non siamo poi così lontanissime da una squadra così forte. Abbiamo raggiunto un bel traguardo e siamo riuscite a riempire il palazzetto non solo in casa ma anche fuori”. “Infine – conclude – un grazie a tutti i genitori per il loro sostegno continuo, alle accompagnatrici, alla dirigenza, allo staff della prima squadra, tutte persone che hanno creduto nel nostro lavoro e dimostrato grande disponibilità. Ci riproveremo il prossimo anno”.



Il tabellino di gara 2:

Antonini 17, Casini 18, L’Ala 10, Chelini 6, Fiaschi 2, Abdyli 2, Panchetti 2, Cappelli 2, D’Ambrosio, Bertaccini E., Bertaccini M., Pialstri. All. Scano (ass. Cioni)