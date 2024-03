Messaggio di accessi non autorizzati al proprio conto bancario, truffa da quasi 50mila euro

Una sofisticata truffa bancaria ha colpito Firenze con una perdita di quasi 50mila euro. La Questura fiorentina sta indagando per individuare i responsabili e recuperare i fondi rubati. La truffa inizia con un SMS fraudolento che avvisa le vittime di accessi non autorizzati al proprio conto corrente, fornendo un link ingannevole. Successivamente, i truffatori contattano le vittime fingendosi operatori bancari o membri delle forze dell'ordine, offrendo dettagli precisi dei movimenti sospetti sul conto corrente e mantenendo la vittima al telefono per impedirle di contattare la vera banca. Poi viene proposta una soluzione per proteggere i fondi, convincendo la vittima a effettuare un bonifico su un falso conto corrente temporaneo. Dopo il trasferimento dei fondi, i truffatori scompaiono e diventano irraggiungibili. Il numero delle vittime non è ancora stato quantificato, ma la polizia raccomanda di non rispondere a richieste di dati bancari da terzi e di segnalare eventuali sospetti immediatamente al 112.