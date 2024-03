Vecchioni allude a lui durante La Gaberiana a Firenze, Geromino La Russa lo querela. Cantautore ieri in Procura

Roberto Vecchioni è stato convocato ieri in procura a Firenze a seguito di una querela per diffamazione presentata da Geromino La Russa, figlio maggiore del presidente del Senato. Il cantautore, accompagnato dai suoi avvocati, ha chiesto di essere ascoltato. L'origine della querela risale a un aneddoto raccontato da Vecchioni lo scorso luglio durante il festival La Gaberiana a Firenze, riportato dal Fatto Quotidiano. Nel racconto, Vecchioni ha parlato di un episodio del 1997 in cui la figlia organizzò una festa a casa durante la quale alcuni ragazzi più grandi rubarono alcuni oggetti. Vecchioni denunciò l'accaduto alla polizia, ma nessuno fu mai processato. Durante il racconto, Vecchioni menzionò un ragazzo di nome Geronimo, senza specificarne il cognome, ma il pubblico e La Russa capirono a chi si riferisse. Questo ha portato La Russa a querelare Vecchioni per diffamazione.