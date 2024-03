A Castelfranco protagonista il teatro amatoriale

Il teatro amatoriale di qualità torna sul palco di Castelfranco di Sotto.

Riparte sabato 16 marzo la XXVIII edizione di Vetrina Teatro, la rassegna/concorso di teatro amatoriale del Teatro della Compagnia, organizzato dal Comune di Castelfranco di Sotto insieme al Gruppo Teatrale Four Red Roses. Un cartellone con sei appuntamenti che proseguirà fino al 27 aprile 2024.Commedie, drammi, gialli, tante interessanti proposte e novità. Un programma che riesce ad accontentare sia chi ha voglia di una serata di leggerezza, sia chi cerca una fonte di ispirazione per nuove riflessioni. Storie di vita vissuta, divertenti ritratti umani, racconti di episodi storici e temi di attualità sono affrontati ogni volta in modo diverso.

“Una proposta culturale con sei spettacoli di qualità – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alla cultura Chiara Bonciolini -. La rassegna Vetrina Teatro è ormai un appuntamento atteso che richiama un pubblico vasto e affezionato di persone, riuscendo a coinvolgere anche coloro che non sono soliti frequentare i circuiti teatrali tradizionali. Quest’anno vogliamo festeggiare inoltre con la rassegna un traguardo importante, i dieci anni dall’inaugurazione del Teatro della Compagnia”.

Programma

Il primo spettacolo a salire sul palco, sabato 16 marzo, è il DUELLO (il gioco dell’assassino)

da Antony Shaffer. La storia è un giallo portato in scena dalla compagnia Filodrammatica Orenese di Vimercate (MB).

Sabato 23 marzo è la volta dello spettacolo FUNNY MONEY di Ray Cooney, interpretato dalla compagnia Ramaiolo in scena di Imperia. Una commedia comica dal ritmo serrato e con continui colpi di scena che ribaltano la vicenda e le identità delle persone.

Sabato 6 Aprile sale sul palco CASA ANTON da Anton Cechov: uno spettacolo brillante, che fa ridere e meditare, dove la compagnia Amici dell’Arte A.P.S. di Offida (AP) fa uno “scherzo” al grande autore Anton Cechov, contaminando fra loro le sue opere. La rassegna prosegue, sabato 13 aprile, con un thriller psicologico, ROSALYN di Edoardo Erba, messo in scena dalle compagnie TeatroDrao & TeatroTre di Ancona, dove si parla di femminilità offesa, di vite fragili, di repressione della propria natura fra meccanismi che si inceppano e “ciò che appare non è e ciò che è non appare”.

Sabato 20 aprile si torna in scena con UOMINI E TOPI, un classico di John Steinbeck interpretato dalla compagnia Giardini dell’Arte di Firenze. Lo spettacolo racconta la commovente amicizia tra braccianti stagionali, che per trovare lavoro viaggiano attraverso la California della grande depressione. Chiude la rassegna uno spettacolo, fuori concorso, in programma sabato 27 aprile alle ore 17,00, DELITTO A VILLA ALBANI di Raffaele Totaro, giallo comico portato in scena dal Laboratorio Arca di San Casciano in Val di Pesa (FI). In una sera come tante altre la quiete della famiglia Albani è scossa da un urlo agghiacciante: il corpo senza vita di un uomo giace sul tappeto del salotto.

La stessa domenica 27 aprile - giornata a ingresso gratuito - si svolgerà la premiazione finale della rassegna (alle ore 18,30).

Il concorso

I premi, assegnati secondo la votazione di una Giuria selezionata, composta da 5 esponenti culturali del territorio, saranno i seguenti:

- Premio Intesa Teatro Amatoriale allo Spettacolo,

- Premio all'Attore,

- Premio alla Regia,

- Premio alla Scenografia,

- Premio Speciale della Giuria.

A questi va aggiunto il Premio di Gradimento del Pubblico, assegnato dagli spettatori che esprimono la loro valutazione di preferenza alla fine di ogni spettacolo cui assistono.

Il coinvolgimento del pubblico in ogni spettacolo è fondamentale. Al termine di ogni messa in scena infatti sarà attivata “l’intervista alla compagnia”, condotta dalla giornalista Marilena Bolognesi di Radio Bruno, finalizzata a rendere più consapevole il pubblico nella fruizione e lettura degli spettacoli. Inoltre nelle sere degli spettacoli i fotoamatori del Circolo fotografico de la “Fototeca” scatteranno una serie di foto di scena. In occasione della serata della premiazione sarà allestita (con foto selezionate) la Mostra fotografica “Scatti in Vetrina”- 7^ ‘Edizione 2024.

INFO

Orario: 21,15

Prezzo biglietti: platea € 8,00, galleria € 6,00

Abbonamenti: Vetrina Teatro €. 35,00 (n° 5 spettacoli)

Prevendita e acquisto

- Azienda speciale (dal 4 marzo): Via Mazzini, 13 - tel. 0571 487235

dal lunedì al venerdì: 9,30 -12,30

- Teatro (da sabato 16 marzo): Via Dante Alighieri,28

Il Sabato mattina 9.30 - 12,30 e pomeriggio 18.00 - 21,00 – cell.3395271841

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa