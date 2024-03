Assegno di maternità comunale a Siena, domande aperte dall'11 marzo per madri non al lavoro

A partire da lunedì prossimo, 11 marzo, sarà possibile presentare la domanda per la concessione dell'assegno di maternità comunale per l’anno 2024, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 151 del 2001 e dell'articolo 41 del decreto legislativo 286 del 1998.

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre che non svolge alcuna attività lavorativa e che ha la propria residenza nel Comune di Siena al momento della presentazione della domanda, che deve avvenire entro sei mesi dalla data del parto. Per beneficiare del contributo occorre essere in possesso, per l'anno 2024, di un'attestazione Isee non superiore a 20.221,13 euro. Il contributo dell'assegno di maternità comunale per l'anno 2024 verrà concesso per un importo totale massimo di 2.020,85 euro (ossia in cinque mensilità di 404,17 euro ciascuna).

Le indicazioni per presentare la richiesta sono disponibili online all’indirizzo https://www.sienafamiglia.it/assegno-di-maternita/. La domanda deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Siena, in piazza del Campo numero 1, o via pec all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it. Per informazioni e chiarimenti è possibile recarsi allo Sportello Famiglia del Comune di Siena, in via del Casato di Sotto numero 23 (piano terra), aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17 (solo su appuntamento fino alle ore 18). E’ possibile contattare l’ufficio al numero 0577/292353 o via mail all’indirizzo sportellofamiglia@comune.siena.it.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa