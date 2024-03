"Con Sara per Firenze", la candidata Funaro fa tappa al Quartiere 1

Quarto appuntamento di “Con Sara per Firenze”: domani, sabato 9 marzo, la passeggiata nei quartieri della candidata del centrosinistra fa tappa nel Quartiere 1, dove Sara Funaro incontrerà i cittadini che vivono e lavorano in questa porzione di città per confrontarsi su temi, criticità e punti di forza che la caratterizzano.

Durante la camminata, che partirà alle ore 11 da Piazza San Jacopino, il gruppo di partecipanti, supportato dai facilitatori che raccoglieranno i loro contributi, si soffermerà nei luoghi simbolo del quartiere e ogni cittadino avrà l’opportunità di portare le proprie idee per costruire insieme i quartieri fiorentini di domani.

A termine della passeggiata ci sarà un ulteriore momento di confronto dove sarà possibile condividere quanto emerso.

L’incontro conclusivo di domani, sabato 9 marzo, sarà alle ore 12:30 al Circolo Ricreativo G. Pescetti (via Vincenzo Bellini, 14).

Per partecipare è possibile iscriversi su www.sarafunaro.it fino ad esaurimento posti.

Fonte: Ufficio stampa