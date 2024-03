Otto marzo, 22 relatori all'evento a Palazzo Vecchio: tutti uomini. Le reazioni: "Umiliante"

8 marzo, Giornata internazionale della Donna. A Firenze è in programma un evento organizzato da Forbes. Sono ventidue le persone chiamate a parlare a Palazzo Vecchio. Ventidue uomini, nessuna donna.

Il programma ufficiale dell'evento ha fatto molto discutere. Lo stesso sindaco Dario Nardella si è detto stupito e ha riferito che al suo posto andrà la vice Alessia Bettini, ma sono molte le persone che hanno contestato la presenza maschile proprio nel giorno dedicato alle donne.

Nardella: "Al mio posto Alessia Bettini"

Questo il commento social di Dario Nardella: "Ho visto il programma dell’evento, non organizzato dal Comune, che domani si svolgerà nel Salone dei Cinquecento con relatori soli uomini. Sono rimasto molto stupito. Ho fatto presente agli organizzatori che la nostra cultura, la nostra sensibilità e la nostra profonda convinzione in una società basata sulla parità di genere, debbano essere rispettate in ogni evento ospitato nella casa dei fiorentini. Per questo domani l’intervento al posto mio sarà fatto dalla vicesindaca Alessia Bettini. Vale per l’8 marzo come per tutti i giorni dell’anno. Vi aspetto domani alle 12:30 alla Manifattura Tabacchi all’intitolazione di 5 strade a 5 grandi donne".

Ceccardi: "Triste e umiliante"

“In concomitanza con la giornata internazionale della donna, a Palazzo Vecchio si tiene un convegno sulle ‘eccellenze italiane’. Relatori presenti: ventidue. Donne: zero. Non mi pare il miglior messaggio di sensibilizzazione alla parità dei sessi che si poteva mandare per l’8 marzo, anche perché a Firenze certo non mancherebbero personalità femminili importanti nel campo dell’industria, delle imprese e dell’artigianato, della cultura e dell’istruzione. Persino il sindaco Nardella si è accorto della potenziale figuraccia e ha deciso di mandare al suo posto la sua vice, Alessia Bettini. A me questa toppa tuttavia pare persino peggiore del buco: la numero due di Palazzo Vecchio viene mandata a fare da foglia di fico, a rappresentare l’unica ‘quota rosa’ in un consesso di soli maschietti. Davvero triste e umiliante: fossi in lei, non ci andrei proprio”. Così Susanna Ceccardi (Lega) sul convegno organizzato oggi a Firenze da Forbes Italia.

Bundu e Palagi: "Spettacolo triste"

"Mentre la città sarà attraversata dalla mobilitazione di Non una di meno e da quelle di altri movimenti, una brutta scelta per il Comune di Firenze" dicono Antonella Bundu, Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune.

"Il giro d'Italia delle Eccellenze di Forbes parte da Firenze! E prevede solo uomini a parlare, nonostante si tenga l'8 marzo in Palazzo Vecchio. Per fortuna che nella nostra città ci sono Non una di meno e movimenti femministi e trans-femministi.

Che spettacolo triste quello del nostro Comune, pronto a ospitare oltre 20 voci solo maschili. Ovviamente si discute anche di multiutility, un progetto di cui si sa pochissimo, dove sarà interessante capire come si parlerà delle prospettive legate alla quotazione in borsa.

Chiederemo conto in aula di come sia stato possibile che il Sindaco di Firenze si sia prestato a questa brutta immagine.

Non pensiamo sia solo un inciampo. Quante donne guidano le nostre partecipate?".