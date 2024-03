Festa della Donna, polizia in Sant'Ambrogio per informare la cittadinanza

Quest’anno in occasione dell’8 marzo, giorno della Festa della Donna, tra le iniziative della Polizia di Stato, la Questura di Firenze ha organizzato, insieme alla Confcommercio, una campagna informativa tra le strade dello storico Quartiere di Sant’Ambrogio.

Gli agenti della Questura hanno distribuito brochure informative, elaborate dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulle quali è illustrato il percorso che le vittime possono seguire nei casi di stalking, revenge porn o violenza domestica.

Tra le informazioni fornite, anche un'efficace riferimento all’Ammonimento del Questore, una misura di prevenzione finalizzata proprio a garantire una rapida tutela alle vittime anche in assenza di un procedimento penale, ovvero in una fase che precede la vera e propria denuncia con la quale si arriva in Tribunale.

I commercianti del centro storico fiorentino si sono schierati in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne.

Anche loro, infatti, hanno personalmente curato la distribuzione delle locandine della Polizia di Stato nei vari punti vendita, proprio per contribuire attivamente alla più ampia diffusione di questa sorta di vademecum: un importante strumento di prevenzione contro tutta la cosiddetta "violenza di genere".

Negli ultimi anni le vittime si rivolgono sempre con maggiore fiducia alle Forze di Polizia: nei primi due mesi del 2024 sono già 27 gli Ammonimenti firmati dal Questore Maurizio Auriemma per "violenza domestica" e 4 quelli per "atti persecutori".

Nel 2023 il Questore della provincia di Firenze ha complessivamente emesso 57 Ammonimenti elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine di via Zara.