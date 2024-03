Giannì (Csx) in tour per le frazioni di Castelfiorentino

Francesca Giannì, candidata a sindaca a Castelfiorentino presenta un altro importante elemento della sua proposta per le amministrative 2024.

"Castelfiorentino: una città per vivere" è l’obiettivo che la candidata e il suo comitato stanno portando avanti in queste settimane, sia con incontri tematici partecipativi per la costruzione condivisa del programma elettorale, sia con incontri dedicati ai cittadini di Petrazzi, Castelnuovo d’Elsa, Dogana, Granaiolo e Cambiano.

Non solo il capoluogo quindi, ma anche quei luoghi pulsanti di comunità che sono le frazioni e che saranno protagonisti a cavallo tra marzo e aprile.

Questi gli appuntamenti:

Martedì 12 marzo, ore 20.00 – Cena al Circolo ARCI di Petrazzi, Via Ciurini, 105 - Antipasto, primo, dolce e caffè 25,00 € - Info e prenotazioni 3534439717

Sabato 16 marzo, ore 20.30 - Pizzata al Circolo ARCI di Castelnuovo D'Elsa, "Da I' Colma", Via Roma, 23 - Antipasto e giro pizza 15,00 € - Info e prenotazioni 3926090772

Giovedì 21 marzo, ore 21.30 - Dibattito al Circolo Arci di Dogana, Via 8 Marzo, 3

Giovedì 4 aprile, ore 21.30 - Dibattito al Circolo Arci Cambiano, Via Niccoli, 218 - Incontro aperto ai residenti di Cambiano e Granaiolo.

"Abbiamo deciso di concentrare gli appuntamenti nelle frazioni insieme a quelli tematici proprio perché da questi confronti possa emergere un programma elettorale condiviso a misura di città – commenta la candidata Francesca Giannì - una città coesa che sa affrontare le sfide del tutto peculiari che realtà come le frazioni si trovano ad affrontare ogni giorno. Occorre legare sempre di più le periferie al centro città e viceversa, con una continua messa in sicurezza e valorizzando il nostro paesaggio, che non ha eguali".

Fonte: Ufficio Stampa