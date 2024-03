Importa a Livorno 85 kg di marijuana, arrestato 57enne spagnolo

Il porto di Livorno si conferma una delle mete privilegiate dalla criminalità organizzata, nazionale e internazionale, dedita al traffico di sostanze stupefacenti. A breve distanza dai due importanti sequestri di cocaina (85 kg complessivi) negli ultimi giorni, questa settimana le fiamme gialle e i funzionari doganali hanno sequestrati altri 130 kg di marijuana.

Con il fiuto di Gera e Krios, due dei cani antidroga in forza al Gruppo di Livorno, sono stati svolti controlli approfonditi in un autoarticolato appena sbarcato dalla Spagna e che trasportava, riposti su bancali, accessori per il bagno e rotoli di tessuto. Abilmente occultati tra i materiali, sono stati rinvenuti 15 scatoloni di cartone con all’interno un centinaio di buste contenenti lo stupefacente.+

La droga è stata sequestrata e il conducente del mezzo, un 57enne spagnolo, senza precedenti specifici, è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità e successivamente tradotto presso la Casa circondariale “Le Sughere”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lo stupefacente, dopo essere stato campionato ed analizzato dal laboratorio della locale Agenzia delle Dogane, su disposizione della Procura della Repubblica, verrà distrutto presso l’inceneritore e così strappato alle piazze di spaccio ove avrebbe fruttato, al dettaglio, circa 800mila euro.