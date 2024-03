Km Verde, SdS Empolese Valdarno Valdelsa partner di Cetra

Creare una rete di strutture nelle quali attivare servizi educativi e sociali legati all’ambiente e all’efficacia socio educativa e terapeutica della natura. Con questo obiettivo nasce il progetto “Km Verde”, promosso dall’associazione culturale Cetra di Castelfiorentino in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, la società agricola Monteboro, la fattoria Le Caprine e l’azienda agricola Buon Renai al fine di utilizzare le risorse che la natura mette a disposizione per finalità sociali ed educative, sviluppando al contempo l’autonomia dei soggetti coinvolti. Il progetto, il cui protocollo d’intesa è stato firmato alla presenza del presidente della Sds Empolese Valdarno Valdelsa Alessio Spinelli, è rivolto a bambini, ragazzi, famiglie, persone con disabilità o che vivono situazioni di emarginazione e fragilità psicosociale.

“Ho sottoscritto con piacere questo progetto – commenta Alessio Spinelli, presidente della SdS Empolese Valdarno Valdelsa – perché è necessario aumentare le occasioni di protezione sociale all’interno delle nostre comunità e allo stesso tempo riscoprire la bellezza e l’importanza dell’ambiente che ci circonda. In un momento in cui la fragilità è sempre più dilagante, credo sia fondamentale poter contare su strutture radicate sul territorio che possano offrire aiuto e assistenza alle fasce più deboli, creando al contempo percorsi socio educativi finalizzati all’autonomia dell’individuo”.

Il progetto, della durata di 12 mesi e dal costo complessivo di 90 mila euro, prevede percorsi legati alle potenzialità dell’agricoltura sociale realizzati attraverso azioni che riguardano, nello specifico, servizi educativi per la prima infanzia, proposte didattiche e formative per le scuole, attività di accoglienza e inclusione di persone affette da difficoltà sociale, fisica e psichica. Il tutto legato dallo stesso filo conduttore, ovvero il mondo rurale vissuto a 360° gradi nei suoi aspetti ambientale, alimentare e della biodiversità.

Fonte: Ufficio Stampa