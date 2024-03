Lilith, Empoli e non solo per il marzo delle donne: il calendario di eventi

Il Centro Aiuto Donna Lilith, da due decenni baluardo di sostegno per le donne vittime di violenza, sarà onorato con un riconoscimento speciale conferito dal Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. L'evento, intitolato "8 Marzo: la forza delle donne - storie di protagonismo femminile in Toscana", si terrà alle 14.30 presso la sala delle Feste di Palazzo Bastogi, Firenze. Eleonora Gallerini, presidente e fondatrice del Centro Lilith, ritirerà il premio in segno di gratitudine per l'impegno incessante della struttura.

Ma non è questa l'unica iniziativa da segnare in agenda. La giornata proseguirà con diversi eventi mirati a sensibilizzare e sostenere le donne nella lotta contro la violenza di genere. Monterappoli ospiterà un convegno organizzato dall'Associazione Il Torrino, seguito da una cena solidale al Ristorante "Il Rifugio". A Montelupo Fiorentino, Pellemoda organizzerà un'asta di solidarietà a favore del Centro Antiviolenza Lilith presso l'Atelier Bagnoli. A Empoli si terrà inoltre un apericena di beneficenza al Vinegar.

Sabato 9 marzo, Fucecchio sarà teatro della presentazione del libro "La misoginia tra le righe. La violenza sulle donne nella storia della letteratura" di Francesca Allegri, seguita dall'intervento della psicologa Valeria Paganelli. Le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli ospiteranno un convegno sulle buone prassi per contrastare la violenza di genere, moderato dalla psicologa Maya Albano e con la partecipazione di figure istituzionali e esperti del settore, servizio sociale, forze dell'ordine e centro per l'impiego.

Le attività di sensibilizzazione coinvolgeranno anche gli studenti e le studentesse dell'Istituto Checchi di Fucecchio, con eventi organizzati nell'ambito del progetto "Mi aspetto rispetto" della Città Metropolitana di Firenze.

Infine, domenica 10 marzo, al Circolo culturale di San Miniato basso, si terrà l'evento "Il labirinto dell'anima", promosso da Lo que soy - Donne girasole, con la partecipazione della Dott.ssa Maria Chiara Bellini, psicologa del Centro Lilith.

In un momento in cui la parità di genere e il rispetto delle donne sono al centro del dibattito sociale, il Centro Lilith dimostra ancora una volta il suo impegno concreto e la sua presenza costante nella lotta contro la violenza e per l'affermazione dei diritti delle donne.

Il calendario completo

Venerdì 8 marzo

- Ore 18 evento presso Atelier Bagnoli a Montelupo Fiorentino. Asta di solidarietà a sostegno del nostro Centro Antiviolenza organizzata dall’Azienda Pellemoda

- Ore 18.30 convegno organizzato dall’Associazione Il Torrino di Monterappoli, interverranno l’Avvocata Giuseppina Iallorenzi e la psicologa Lorella Giglioli. Ore 20 Cena con antipasto, giro pizza, dolce e bevande presso il Ristorante “Il Rifugio” di Monterappoli. Una parte del ricavato sarà devoluto per il sostegno dei nuclei madre-bambino inseriti a Casa Matilda

- Ore 19 apericena a sostegno del Centro Lilith presso il locale Vinegar di Empoli

Sabato 9 marzo

- Ore 15 presso le Pubbliche Assistenze Riunite si terrà il convegno “Storie di donne: buone prassi per il contrasto alla violenza di genere”. Il tema centrale dell’evento è quello della rete antiviolenza, evidenziando buone prassi e criticità relative alla presa in carico integrata. Modererà gli interventi Maya Albano, psicologa e Coordinatrice del Centro Lilith. Interverranno:

• Eleonora Gallerini, Presidente Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli – Centro Aiuto Donna Lilith

• Valentina Torrini, Assessora al Sociale Comune di Empoli

• Loredana Moraru, Assistente Sociale Referente Codice Rosa SDS Empolese Valdarno Valdelsa

• Vice Ispettore Alberto Mascigrande, Commissariato di Polizia di Empoli

• Colonnello Daniele Riva, Carabinieri di Empoli

• Claudia Innocenti, Funzionaria del Centro per l'impiego di Empoli - ARTI Settore Servizi per il lavoro di Firenze e Prato

- Ore 16 presso Palazzo delle Arti di Fucecchio intervento in occasione della presentazione del libro "La misoginia tra le righe. La violenza sulle donne nella storia della letteratura" di Francesca Allegri (Carmignani Edizione scrivere Donna). Interverrà la psicologa Valeria Paganelli del Centro Lilith

Domenica 10 marzo

Ore 16 presso il Circolo culturale di San Miniato basso partecipazione all’evento “Il labirinto dell’anima”, organizzato da Lo que soy – Donne girasole. Interverrà la Dott.ssa Maria Chiara Bellini, psicologa del Centro Lilith

Giovedì 21 marzo

Mattinate di sensibilizzazione con gli studenti e le studentesse dell’Istituto Checchi di Fucecchio. Eventi realizzati con il progetto “Mi aspetto rispetto” della Città Metropolitana di Firenze