Maltempo Prato, Vernio: circolazione e servizi straordinari RFI. I dettagli

RFI, MALTEMPO PRATO – VERNIO: CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA

- il 9 e 10 marzo confermati collegamenti ferroviari

- sospese le lavorazioni programmate sulla tratta tra Prato e Vernio

La SR325 resterà ancora interrotta causa maltempo. Per garantire un servizio di mobilità tra i comuni interessati, Rete Ferroviaria Italiana ha programmato di sospendere le lavorazioni previste sulla tratta Prato-Vernio il pomeriggio di sabato 9 e la mattina di domenica 10 marzo. Pertanto saranno effettuati dei collegamenti straordinari.

REGIONALE DI TRENITALIA: MALTEMPO PRATO – VERNIO, SERVIZI STRAORDINARI NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA

- il 9 e 10 marzo le lavorazioni programmate sulla tratta tra Prato e Vernio saranno sospese

Regionale di Trenitalia il pomeriggio di sabato 9 e la mattina di domenica 10 marzo, negli orari in cui era prevista l’interruzione della circolazione per attività programmate di potenziamento infrastrutturale, per consentire la mobilità su questo territorio dove permane la chiusura della SR 325, effettuerà tra Prato e Vernio dei servizi straordinari con collegamenti cadenzati ogni due ore.

Sabato 9 saranno previsti i seguenti treni straordinari:

R 70618 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 13:10 con fermata a VAIANO;

R 17825 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 14:10 con fermata a VAIANO;

R 70622 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 15:10 con fermata a VAIANO;

R 17855 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 16:10 con fermata a VAIANO;

R 17846 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 17:10 con fermata a VAIANO;

R 17837 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 18:10 con fermata a VAIANO;

R 17842 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 19:10 con fermata a VAIANO;

R 17843 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 20:10 con fermata a VAIANO.

Domenica 10 saranno previsti i seguenti treni straordinari:

R 94602 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 04:10 con fermata a VAIANO;

R 94601 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 05:10 con fermata a VAIANO;

R 94604 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 06:10 con fermata a VAIANO;

R 94603 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 07:10 con fermata a VAIANO;

R 94606 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 08:10 con fermata a VAIANO;

R 94605 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 09:10 con fermata a VAIANO;

R 94608 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 10:10 con fermata a VAIANO;

R 94607 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 11:00 con fermata a VAIANO;

R 94610 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 12:10 con fermata a VAIANO;

R 94609 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 13:10 con fermata a VAIANO;

R 94612 (PRATO C.LE - VERNIO) in partenza alle ore 14:10 con fermata a VAIANO;

R 94611 (VERNIO - PRATO C.LE) in partenza alle ore 15:10 con fermata a VAIANO.