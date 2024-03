Mimose al Santo Stefano di Prato: allestimenti, fiori e poesie per le pazienti del Dh oncologico

I colori della mimosa hanno inondato questa mattina alcuni spazi dell’ospedale Santo Stefano: il DH oncologico si è tinto di giallo con la distribuzione di mazzolini di mimose alle pazienti corredati della poesia “Sorridi donna” di Alda Merini mentre il corridoio dell’area commerciale è stato adornato di mimose e di immagini di donne protagoniste dell’attualità come la campionessa paralimpica di Fioretto, Bebe Vio, scrittrici come Silvana Stremiz, cantautrici come Kate Bush o donne della storia come Tosca Martini.

Tutte protagoniste che raccontano o hanno raccontato la vita con la forza e il coraggio tipica delle donne.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO