Nuovo Consiglio comunale convocato a Empoli

Il Consiglio Comunale di Empoli si riunirà mercoledì 13 marzo 2024, nell’aula al primo piano del palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41: alle 20 si terrà una sessione straordinaria e alle 21 una sessione aperta alla cittadinanza. I lavori consiliari, come di consueto, potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno della sessione straordinaria che si terrà a partire dalle 20:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Elezione del nuovo rappresentante del Comune di Empoli in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni "Circondario dell'Empolese Valdelsa" a seguito delle dimissioni del consigliere Vittorio Battini, ai sensi artt. 21, 16 e 17 dello Statuto.

Durante la sessione straordinaria aperta alla cittadinanza convocata alle 21 sarà trattato il seguente ordine del giorno:

1.Consiglio comunale aperto in merito al raddoppio ferroviario Empoli – Granaiolo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa