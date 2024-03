Orientamento Sant'Anna, ospite da remoto anche Andrea Zorzi

E’ pronta alla partenza, con un evento online nel pomeriggio di lunedì 11 marzo, l’edizione 2024 del progetto Me.Mo. (Merito e Mobilità sociale) promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, rivolto a 370 tra ragazze e ragazzi – partendo tra oltre mille che hanno presentato domanda - con genitori non laureati, provenienti dalle classi quarte superiori di tutta Italia, per iniziare un percorso di orientamento verso la scelta universitaria. Il progetto è stato regolato da un protocollo di intesa con il Ministero dell’Istruzione del Merito ed è un percorso di orientamento selezionato per il finanziamento tramite il Pnrr.

L’evento di apertura è in programma lunedì 11 marzo, con inizio alle ore 15.00, in modalità online, e si intitola “Sul tetto del mondo”, ricordando la finale dei campionati mondiali di pallavolo del 1990, vinta dall’Italia guidata da Andrea Zorzi. Proprio Andrea Zorzi è l’ospite che interviene nell’evento di apertura per raccontare la sua esperienza sportiva discutendo sulle scelte compiute da giovane, rilette sulla base della sua esperienza di adulto, sollecitando le studentesse e gli studenti a pensare al loro futuro con una prospettiva ampia. Andrea Zorzi inviterà i 370 tra studentesse e studenti a non cadere nella retorica del “se vuoi puoi”, ma li inviterà a guardare il mondo dall’alto delle mille opportunità e possibilità che offre.

Il progetto Me.Mo (Merito e Mobilità sociale) vuole avvicinare le studentesse e gli studenti al quarto anno della scuole medie superiori, che hanno superato la fase di selezione, al mondo universitario, considerando il punto di partenza e il loro contesto familiare e socio-economico: si tratta delle studentesse e degli studenti di prima generazione, ovvero coloro che sperimentano per la prima volta in famiglia gli studi universitari, avendo tutte e tutti genitori non laureati.

La partenza della nuova edizione è l’occasione per conoscersi e cominciare a interagire con i propri tutor, ovvero allieve e allievi della Scuola Superiore Sant’Anna, della Scuola Normale Superiore e dei Collegi Universitari di Merito. Saranno i tutor a seguire i 370 tra studentesse e studenti di tutta Italia nel percorso dei prossimi mesi: il progetto vuole incidere su eventuali barriere sociali, culturali ed economiche per abbatterle e acquisire consapevolezza nella scelta universitaria, attraverso lezioni, incontri di discussione, tavole rotonde, simulazioni di test per l’ammissione agli studi universitari e percorsi di mentoring personalizzati.

“L’approccio del progetto Me.Mo. è presentare una visione generale della vita e del mondo universitario, raccontando strumenti, contenuti ed esperienze. L’obiettivo finale è aumentare la percentuale di laureate e laureati tra chi potrebbe avere meno possibilità di accesso, indipendentemente da dove decideranno di studiare”: queste le parole di Sara Barsanti, la coordinatrice del progetto che interverrà durante l’incontro di lunedì 11 marzo, presentando le tappe principali che caratterizzeranno questa edizione.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa