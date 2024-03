Otto marzo, Barnini: "Lo dedico alle infermiere di Empoli vittime di violenza perché spiate"

"Il mio 8 marzo lo dedico alle infermiere dell’ospedale San Giuseppe di Empoli vittime di violenza perché "spiate" nel cambio turno quando facevano la doccia". Così la sindaca di Empoli Brenda Barnini, tramite social, in occasione della giornata internazionale della donna. La vicenda risale a quasi due anni fa, nel maggio 2022 quando nella doccia di uno spogliatoio delle operatrici, fu scoperta una microcamera collegata ad un monitor nascosto. Uno shock che nei mesi ha portato almeno 70 donne a ricorrere a una class action. Tre gli uomini a processo, tecnici di una ditta in appalto per la manutenzione degli impianti dell'ospedale di Empoli.

"Ho incontrato una rappresentanza del gruppo di donne coinvolte, ho ascoltato la loro testimonianza e manifestato pieno e convinto sostegno da parte mia alla loro causa" prosegue Barnini. "Questo caso per me eclatante e inaccettabile non deve essere dimenticato e non deve diminuire l’attenzione dell’opinione pubblica perché proprio da episodi come questo si capisce come il fenomeno della violenza sia prima di tutto un problema di cultura e dell’idea tutto sommato accettata dalla società che questa sia una bravata fatta da qualche uomo innocente in cerca di un diversivo".

"Grazie a queste donne coraggiose che hanno denunciato e che ogni giorno si danno la forza per andare avanti insieme" si conclude il post della sindaca di Empoli, corredato da una fotografia di gruppo con le mimose.