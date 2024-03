Panchina rossa con targa dedicata a Mahsa Amini all’Area Pettini Burresi nel Quartiere 2

Dando seguito a quanto indicato nella mozione “A sostegno delle Donne iraniane e del Popolo iraniano: Donna, vita, libertà”, presentata dalla consigliera Angela Protestì ed approvata all’unanimità dal Consiglio di Quartiere 2 dove si chiedeva di dedicare “al ricordo di Mahsa Amini, vittima e simbolo della repressione iraniana, la prossima panchina rossa installata in uno spazio del Quartiere 2”, si è svolta oggi, presso l’Area Pettini Burresi, in via Faentina, 147 n, la cerimonia per l’installazione della panchina rossa con targa dedicata alla memoria di Mahsa Amini (uccisa dalla polizia morale iraniana il 16/09/2022 in Iran). Una iniziativa organizzata insieme all’associazione movimento “Donna, Vita, Libertà” e per tutti gli iraniani che hanno perso la vita per ottenere i loro diritti e in sostegno della lotta delle donne e del popolo iraniano.

Giardini Area Pettini in via Faentina, 147 N l'inaugurazione di una panchina rossa con le assessore Albanese e col presidente del Quartiere 2 Pierguidi.

“Una panchina rossa in memoria di Mahsa Amini barbaramente uccisa in Iran – ha detto la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini –. Un modo per testimoniare il sostegno alla lotta per i diritti di tutte le donne in ogni parte del mondo e per tenere viva l’attenzione sulla condizione di schiavitù fisica, sociale e culturale in cui tante donne sono ancora oggi costrette. Dobbiamo spezzare queste catene e ogni gesto, anche piccolo, che ci unisce in questa battaglia ha un significato enorme”.

“Una panchina rossa simbolo di solidarietà. Le panchine sono rosse come il sangue delle vittime – ha detto l’assessora a diritti e pari opportunità Benedetta Albanese – e sono un mezzo riconoscibile per sensibilizzare tutti coloro che la vedono. E’ il nostro modo di dire che continuiamo ad essere vicini alle donne iraniane e a tutte le donne che lottano per i loro diritti”.

“Ancora una panchina rossa. Questa volta l’abbiamo inaugurata all’area Pettini Burresi nella zona delle Cure e ricorda Masha Jina Amini, barbaramente uccisa dal regime iraniano. Una vittima simbolo della lotta delle donne per la libertà in Iran. Quello contro la violenza sulle donne è un messaggio che deve essere sempre più diffuso e capillare, deve raggiungere tutti, oggi ancora di più”. Così il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi.

“Il Quartiere è vicino e supporta – ha aggiunto Pierguidi – tutte le iniziative che contribuiscono a lottare contro la piaga del femminicidio e della violenza, ed è bello che questi progetti si moltiplichino. Un ringraziamento all’associazione Donna, Vita Libertà che ha promosso questa iniziativa. Significativo che questa inaugurazione sia stata fatta proprio nella giornata internazionale per i diritti della donna”.

Fonte: Comunicati Stampa Città di Firenze