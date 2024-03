Picchia a sangue vigilante del supermercato per un controllo alle casse alla moglie: in carcere

Un 50enne fiorentino è stato arrestato e trasferito in carcere dopo aver aggredito il vigilante di un supermercato, in concorso con un minore. Il lavoratore, un 54enne di origini straniere, aveva fermato una donna alle 19.30 del 6 settembre 2023 dopo le casse per un controllo a campione dello scontrino. Lei non avrebbe preso bene il gesto e dopo un'accesa lite si è allontanata dal negozio. Un'ora dopo si è presentato il marito assieme a un giovane, alla ricerca del sorvegliante. I due hanno invitato l'uomo a uscire dal supermercato e lì lo hanno colpito con calci e pugni, soprattutto alla testa, prima di scappare. In soccorso è giunta un'ambulanza. Il calvario dell'uomo è iniziato lì, con il ricovero e un delicato intervento chirurgico. La prognosi è stata di oltre 40 giorni per il trauma al volto e al cranio. La polizia si era intanto attivata per ricercare gli aggressori. Si ipotizza che il gesto sia stato di 'vendetta' verso il controllo nei confronti della donna.