Proposta Lega Certaldo: "Istituire il premio Ghismonda per le donne"

In occasione della Giornata internazionale della Donna, il Gruppo consiliare della Lega, come fatto negli anni passati, propone una iniziativa in Consiglio comunale.

Dopo aver proposto intitolazione di strade e spazi pubblici a figure femminili e dopo aver chiesto l'intitolazione della nuova Sala consiliare a Denise Latini (proposta approvata all'unanimità), il carroccio ora propone il "Premio Ghismonda".

<< Come Lega Certaldo siamo felici ed orgogliosi di poter contribuire a celebrare la Donna, anche all'interno delle Istituzioni - esordiscono i Consiglieri Eliseo Palazzo e Damiano Baldini. Vogliamo chiudere il mandato lasciando in eredità alla prossima Amministrazione un segno di apertura alla Donna e di condivisione di valori.

Così abbiamo pensato al Premio Ghismonda, tramite cui verranno premiate figure femminili, che si sono contraddistinte nell'ultimo anno.>>

Se può sembrare particolare il nome del Premio, in realtà, data l'origine, non sembra essere poi così casuale.

<< Ghismonda, protagonista della prima novella della quarta giornata del Decameron, forse fra le atre figure femminili dell'opera principale del Boccaccio, incarna maggiormente l'idea di Donna autonoma, che chiede parità e grida di poter scegliere per se stessa - continua Palazzo. Emblematica l'arringa - se così la possiamo chiamare - che recita come siamo tutti fatti ugualmente di carne, usa a dire che non deve esserci un genere a prevalere. E se lo fa nei confronti del padre, reo di aver ucciso l'amore di Ghismonda, le parole tuonano ancora più forti.>>

<< Ci auguriamo - concludono i Consiglieri - che questa proposta venga approvata e che già dall'8 marzo 2025, anno in cui cade il 650esimo anno dalla morte del Poeta, si possano premiare le prime Donne a Certaldo >>.

