Rapina in banca a Incisa, arriva l'arresto un anno dopo

Dopo quasi un anno, i carabinieri sono riusciti a trovare l'autore di una rapina in banca a Incisa. L'uomo adesso è in carcere a Poggioreale, Napoli. L'accusa ora è di rapina, in concorso, aggravata dall’aver utilizzato un’arma e travisato. I fatti risalgono al 22 febbraio 2023.

L'uomo, con un complice, entrò in azione con maschera chirurgica e berretto. Entrambi avevano un taglierino con cui minacciarono i presenti. Si fecero consegnare dalla Banca di Credito Cooperativo del Valdarno Fiorentino ben 44mila euro per poi fuggire. Subito entrarono in azione i carabinieri che identificarono uno dei due ladri.

Nel corso dei mesi le indagini sono andate avanti. Decisiva è risultata la minuziosa analisi di ogni dettaglio raccontato e, soprattutto, la scrupolosa verifica di tutto ciò che i due malviventi potevano aver lasciato sul luogo della rapina, comprese le impronte digitali, l’analisi delle quali ha confermato il quadro indiziario su cui i militari dell’Arma stavano già lavorando. Tutto poi si è chiuso intorno a un pluripregiudicato, identificato e arrestato.