"Un segno tra umanità e disumanità", le opere di Ebrima Danso al circolo Arci La Perla

Come preannunciato nelle scorse settimane, sabato prossimo 9 marzo alle ore 17 al Circolo La Perla a Montecalvoli sarà inaugurata la mostra di Ebrima Danso, migrante e pittore esordiente, ospite della comunità di Vicofaro, nell'ambito delle iniziative di promozione della cultura promosse dallo stesso Circolo.

Sotto il titolo "Un segno tra umanità e disumanità", il giovane artista con le sue opere racconta un intenso percorso autobiografico. L'artista ha attraversato diverse nazioni africane in cerca di stabilità per sostenere la sua famiglia, arrivando infine al Centro di Accoglienza di Vicofaro (Pistoia). La sua passione per la pittura si è trasformata in una serie di dipinti e disegni che narrano il suo viaggio con una forza espressiva unica.

La sensibilità artistica di Ebrima ci avvicina alle storie di corpi sofferenti, seguendo il percorso che inizia nei luoghi di origine in Gambia e arriva in Europa passando per la "Porta d'Europa" di Mimmo Palladino, raffigurata in una delle sue opere. L'esposizione rimarrà aperta fino a Domenica 17 marzo, secondo gli orari indicati. Un'occasione per comprendere e condividere le sofferenze e le speranze dei poveri della Terra, quelli che pagano il prezzo maggiore delle guerre scatenate dai potenti e che sono spesso oggetto di disumano disprezzo, intolleranza e razzismo.

Fonte: Circolo Arci La Perla