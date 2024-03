Del Grande risponde a Maccanti sull'ecocompattatore: "Gestione onerosa, ora è in funzione"

"Dopo anni da assessore all'ambiente dovresti sapere come funziona". Da oggi 8 marzo l'ecocompattatore di Ponticelli è attivo e pronto per essere utilizzato dai cittadini del Comune. Sono passati appena due giorni, da quando l'amministazione ha annunciato che "presto" sarebbe stato disponibile questo servizio aggiuntivo, giusto il tempo necessario per assicurarsi che tutto fosse ben funzionante. Eppure, c'è chi ha fatto le corse per gettare discredito sul Comune e su chi lo amministra, solo per il gusto di criticare".

Così Manuela Del Grande, Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte, risponde all'accusa della consigliera di minoranza Elisabetta Maccanti. Chi si precipita a pubblicare foto sui social - continua Del Grande- dovrebbe ben sapere che la gestione degli ecocompattatori sia onerosa e richieda tempo e risorse. Molto più tempo di quello necessario a scattare una foto. Vista la presunta esperienza, che i consiglieri di minoranza vantano di avere, dovrebbero sapere che, non basta partecipare ad un bando per attivare una macchina come quella di Ponticelli.A maggior ragione chi, ha nel proprio curriculum anni di assessorato all'ambiente non puo' scivolare su queste cose, altrimenti lecose sono due: o non conosceva il proprio lavoro in passato o non è in buona fede adesso. La gestione dell'eco- isola è complessa e ha richiesto una valutazione ben ponderata. Prima di attivare il servizio - spiega il primo cittadino- abbiamo vagliato tutte le possibili strade, che il contesto offriva e abbiamo voluto attendere la definizione del bilancio.

Abbiamo avuto un dialogo con Geofor e con Reteambiente, con la ditta che ha fornito la macchina e con le associazioni. La scelta poi è ricaduta su una gestione esterna da parte dell'Associazione sportiva Asd Santa Maria a Monte, valorizzando così la sua funzione sociale e il coinvolgimento con i servizi fuori dal campo. A cio' va aggiunto - dice Del Grande- l'alluvione del 2 novembre, che ha richiesto tutti gli sforzi degli uffici per il superamento dell'emergenza. E' bene ricordare, inoltre che nell'area del piazzale adiacente al campo sportivo fu allestito un punto di raccolta dei rifiuti alluvionati, attivo fino a questo dicembre.

Anche per questo, negli scorsi mesi, abbiamo preferito attendere che l'area fosse liberata da tutto il materiale accumulato e che giungesse a termine l'iter di rendicotazione con la Regione Toscana, prolungatosi fino al mese di febbraio. Cio non siglifica che la nostra attenzione per l'ambiente sia calata: abbiamo mantenuto il dato della raccolta differenziata tra quelli più alti della Provincia di Pisa e di tutta la Toscana, abbiamo ricevuto il premio dei Comuni Ricicloni, abbiamo realizzato nuovi parchi a verde e continueremo in questa direzione. Non è minore il nostro impegno per le colline. In proposito, vorrei ricordare all'ex assessore Maccanti, che ha avuto 10 anni per mettere un ecocompattaore a Cerretti e a Falorni, ma non l'ha fatto.

Il Sindaco

Manuela Del Grande