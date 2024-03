Elezioni Scandicci, Gemelli (FdI) unisce il centrodestra: "Unica alternativa vera, qui città incompiuta"

La prima candidatura ufficiale alla corsa per sindaco di Scandicci, che arriva a poco più di 90 giorni dalle elezioni, è quella del Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, sostenuto dal centrodestra unito. “Ci proponiamo come l'unica alternativa vera, seria e coerente alla sinistra” - esordisce il candidato sindaco Gemelli. “Scandicci ha bisogno di una discontinuità con le politiche del PD che in questi mesi ha saputo solo litigare e fare confusione. Una città incompiuta che deve trovare la sua identità per non restare periferia. Nei prossimi giorni presenteremo il nostro programma fatto di punti concreti che vanno ad affrontare i grandi problemi della città quali la sicurezza, le crisi aziendali, i problemi infrastrutturali, il commercio e le politiche di rilancio delle attività economiche e di quelle turistiche, su cui abbiamo intenzione di puntare. E siamo convinti che questa volta il centrodestra ce la possa fare,” conclude il candidato sindaco, Claudio Gemelli.

Tra i big presenti oggi a Scandicci c'erano l'on. Giovanni Donzelli, on. Fabrizio Rossi, il sen. Paolo Marcheschi, i consiglieri regionali Francesco Torselli e Elisa Tozzi, nonché i referenti di tutte le forze politiche a sostegno del candidato sindaco Claudio Gemelli.