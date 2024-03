Erasmus+ al Cattaneo, la scuola sanminiatese accoglie comitiva da Spagna e Germania

La scorsa settimana, da domenica 25 febbraio a sabato 2 marzo, all'istituto tecnico Cattaneo di San Miniato si è svolto un altro importante step del progetto Erasmus+. Dopo l'accreditamento ottenuto a febbraio dello scorso anno, molte iniziative hanno ripreso vita. Lo scorso settembre un gruppo di 12 studenti si è recato a Fritzlar (in Germania) per vivere un'esperienza entusiasmante con altri studenti tedeschi, spagnoli e finlandesi.

Questa volta invece è stato l'Istituto italiano a promuovere l'iniziativa e ad accogliere 18 studenti e 2 insegnanti tedeschi e 7 studenti e 2 insegnanti spagnoli.

Il progetto è stato elaborato in linea con quello precedente (Highway to health) e si intitola "Sustainability and health". Lo scopo è stato quello di accendere una luce sull'impatto di scelte sostenibili di ogni genere nella salute dei giovani d'oggi. Il programma elaborato dalle docenti Calloni e Gjata ha visto coinvolti 50 ragazzi in visite a ditte/enti locali che si occupano di riciclo e produzione sostenibile (McPhy Hydrogen production, Società Belvedere S.p.A), una visita nella città di Firenze (Giardino di Boboli) e un pomeriggio sulle mura di Lucca. Durante tutte le mattinate gli studenti hanno lavorato a scuola in gruppi misti e il risultato finale è stato la creazione di un ebook con tutti i dati dell'esperienza e delle riflessioni scaturite da essa.

25 studenti di varie classi della scuola, che frequentano l'indirizzo biosanitario, chimico, amministrazione finanza e marketing, relazioni internazionali e turismo, dai 15 ai 18 anni hanno accolto i loro pari e hanno condiviso una settimana di lavoro, scambio e confronto, con forte impatto emotivo ed educativo, all'insegna di quella ottima opportunità di crescita che da sempre offre il progetto Erasmus+.

La commissione Erasmus+ dell'Istituto informa che i prossimi step saranno quelli di una attività di job shadowing per due docenti in un liceo di Marsiglia (Francia) ad aprile e un corso di formazione sull'applicazione delle tecnologie alla didattica a Porto (Portogallo) a maggio per altri tre docenti dell'Istituto.

Fonte: It 'Carlo Cattaneo' di San Miniato