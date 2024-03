Fibromialgia, Lega Empoli: "Felici del premio a Tinacci, nostro impegno in Consiglio comunale"

Premio Contessa Emilia, terza edizione, per la sezione Donne del Presente, è stato assegnato ieri sera ad Anna Maria Tinacci, per aver dato visibilità e risalto alla fibromialgia, una patologia spesso negata, che colpisce prevalentemente le donne e il cui mancato riconoscimento le rende invisibili in ambito sociale e lavorativo.

La fibromialgia è una malattia cronica caratterizzata da dolore diffuso e persistente, affliggendo milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante la sua diffusione e l'impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti, spesso questa condizione non riceve l'attenzione e il sostegno adeguati.

Come Lega abbiamo riconosciuto ormai da molto tempo l'importanza di affrontare questa problematica ed il Capogruppo in consigli comunale Andrea Picchielli, che ha presentato una mozione al consiglio comunale di Empoli nel 2021 per sollevare l'attenzione su questa malattia e promuovere misure concrete per migliorare la vita dei pazienti affetti da fibromialgia nella comunità.

La mozione è stata approvata all'unanimità ed impegna il Comune di Empoli ad aderire alle iniziative del CFU (Comitato Fibromialgici Uniti) "Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia" e "Facciamo luce sulla fibromialgia" durante la "Giornata mondiale della sindrome fibromialgica", che si tiene il 12 maggio di ogni anno. Il "Comitato Fibromialgici Uniti" opera a favore di soggetti terzi attraverso attività di volontariato, ispirandosi ai valori di partecipazione e solidarietà, si prefigge lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica e di promuovere attività mirate all'informazione ed al riconoscimento istituzionale di tale malattia, che è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1992, con la cosiddetta dichiarazione di Copenhagen.

La mozione proposta da Picchielli include una serie di azioni volte a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di comprendere e supportare chi vive con la fibromialgia. Tra queste azioni vi è la promozione di campagne informative, la sensibilizzazione del personale sanitario sull'importanza di una diagnosi tempestiva e di un trattamento adeguato, nonché l'istituzione di servizi di supporto per i pazienti e le loro famiglie.

La Lega Salvini Empoli si impegna a continuare a lavorare per garantire che le persone affette da fibromialgia non si sentano trascurate o ignorate, ma piuttosto supportate e comprese dalla loro comunità locale. Tiziana Bianconi - Segretario Lega a Empoli e Componente della Commissione Pari Opportunità del Comune -aggiunge che nell’ambito dei lavori della Commissione ha da sempre sostenuto e valorizzato il lavoro di assoluta dedizione che Anna Maria Tinacci sta portando avanti da anni con l’Associazione Algea per garantire un supporto alle donne affette da questa malattia cronica attraverso sensibilizzazione e coinvolgimento del mondo della ricerca e del mondo medico. Lottare, parlare a tutti della fibromialgia e dare una mano a chi deve convivere con la malattia sono le parole d’ordine di Anna Maria . Sicuramente il premio Contessa Emilia consegnato l’8 marzo nella splendida cornice della biblioteca comunale rappresenta il giusto riconoscimento della città di Empoli a chi come la Tinacci lavora sul territorio, nel presente e per il bene comune.